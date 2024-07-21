Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

Нельзя проводить выборы во время военного положения, однако не исключено, что придется искать механизмы, сказал президент Владимир Зеленский.

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Конституция запрещает проводить выборы во время войны, напомнил Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Если развязанная Россией война против Украины будет затягиваться, придется искать возможности проведения выборов в условиях боевых действий. Кроме юридических, существуют и практические сложности реализации избирательного процесса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью BBC он рассказал о том, что если в обозримом будущем не будет мира, придется искать решения.

"Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя", - отметил президент. видео дня

По его словам, дело не только в правовом, но и в практическом аспекте, поскольку сложно провести выборы, когда идет полномасштабная война.

"Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще более 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование?" – сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что если ситуация не изменится, то придется искать механизмы для проведения выборов в тех условиях, которые есть.

Вопрос выборов в Украине в условиях войны – что нужно знать:

Выборы в Верховную Раду Украины по закону должны были состояться в 2023 году, а президентские – весной 2024 года. Однако их невозможно провести из-за полномасштабной войны с Россией. Конституция запрещает реализацию парламентского избирательного процесса в условиях военного положения согласно статье 81.

В самой Конституции нет нормы о запрете проведения президентских выборов в условиях военного положения, но это прописано в статье 19 закона Украины О режиме военного положения.

В конце ноября прошлого года фракции Рады подписали меморандум во вопросам выборов в Украине. Согласно решению нардепов, во время войны не будет ни парламентских, ни президентских выборов. Избирательный процесс возможен через полгода после отмены военного положения.

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