Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

Если развязанная Россией война против Украины будет затягиваться, придется искать возможности проведения выборов в условиях боевых действий. Кроме юридических, существуют и практические сложности реализации избирательного процесса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В интервью BBC он рассказал о том, что если в обозримом будущем не будет мира, придется искать решения.
"Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя", - отметил президент.видео дня
По его словам, дело не только в правовом, но и в практическом аспекте, поскольку сложно провести выборы, когда идет полномасштабная война.
"Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще более 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование?" – сказал Зеленский.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что если ситуация не изменится, то придется искать механизмы для проведения выборов в тех условиях, которые есть.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Вопрос выборов в Украине в условиях войны – что нужно знать:
Выборы в Верховную Раду Украины по закону должны были состояться в 2023 году, а президентские – весной 2024 года. Однако их невозможно провести из-за полномасштабной войны с Россией. Конституция запрещает реализацию парламентского избирательного процесса в условиях военного положения согласно статье 81.
В самой Конституции нет нормы о запрете проведения президентских выборов в условиях военного положения, но это прописано в статье 19 закона Украины О режиме военного положения.
В конце ноября прошлого года фракции Рады подписали меморандум во вопросам выборов в Украине. Согласно решению нардепов, во время войны не будет ни парламентских, ни президентских выборов. Избирательный процесс возможен через полгода после отмены военного положения.
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