Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардепов

В вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты.
Известно, что представители всех фракций Верховной Рады подписали соответствующий меморандум. Таким образом в Украине в период войны не будут проведены как президентские, так и парламентские выборы. Голосование будет возможно лишь через полгода после отмены военного положения.
Соглашение подписано в рамках встречи в формате "Диалог Жана Моне" с участием экс-главы Европарламента Пета Кокса 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.
Выборы в Украине во время войны
Напомним, что Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает президент Украины.
В Раде сообщили условие проведения выборов в Украине. Заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко назвал условие для проведения выборов в Украине. От сообщил, что для этого должен быть создан специальный закон.
В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах. Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.
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