Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

Корниенко отметил, что для проведение выборов на территории Украины нужно принять отдельный закон разового действия, который будет касаться особенностей проведения выборов послевоенного времени.
"Я убежден, что должен быть отдельный закон разового действия, который будет касаться особенности проведения выборов послевоенного времени", - отметил он в интервью изданию "Фокус".
Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что сейчас у общества и партнеров возникает ряд вопросов относительно организации избирательного процесса. Среди них он выделил проблемы, связанные с инфраструктурой, ведь часть школ, колледжей, лицеев, где ранее размещались избирательные участки, сейчас разрушены.
"Нужно сформировать новую карту участков, решить вопрос с реестром избирателей, ведь не все временные переселенцы — как внутри страны, так и за ее пределами, смогут вернуться", - добавил первый вице-спикер Рады.
В то же время Александр Коваленко обратился к коллегам с призывом не спекулировать на теме выборов, "потому что у нас есть тенденция: когда обсуждается формат проведения послевоенных выборов, все решают, что выборы будут завтра. Это не так".
По его словам, сначала должна состояться профессиональная дискуссия.
"Сейчас на площадке Совета Европы проводятся консультации с участием экспертов. Страны Европы, в частности Босния, Хорватия, имеют опыт послевоенных выборов, поэтому работаем", - напомнил он.
Выборы в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы можно провести даже во время активных боевых действий на территории Украины. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада внесла все необходимые изменения в законодательство, а также, чтобы была обеспечена безопасность для всех участников процесса.
В то же время, жена президента Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж, Владимир Зеленский, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.
Сам же Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, заявил, что украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов в то время, когда идет полномасштабная война. Люди готовы разрешить парламенту или правительству выделять средства исключительно на оружие для ВСУ. Кроме того, в случае проведения выборов остается открытым вопрос безопасности.
Другие новости:
- Почему американцы заговорили о выборах в Украине
- На это есть пять причин: Подоляк объяснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы
- Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину