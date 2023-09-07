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Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 09:45 обновлено 7 сентября, 10:13
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Как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, пока за границей из-за войны живут миллионы украинцев, выборы в Украине невозможны.
Данилов, выборы
Данилов назвал причину, почему в Украине сейчас невозможны выборы / коллаж Главред, фото УНИАН

Сейчас миллионы украинцев находятся за границей ‒ и для того, чтобы провести в Украине выборы ‒ нужно дать право проголосовать. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Сніданок з 1+1".

"Сейчас нам еще выдвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста – обеспечить голосование каждого и каждому, который находится. А те кто за границей? Людям, которые начинают давать советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", — сказал он.

Переговоры Украины и РФ

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с РФ и подчеркнул, что никто и никогда не увидит Путина и Зеленского за одним столом. Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – не партнер для переговоров.

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Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их будет инициировать Украина, так считают в Госдепе США. Страна-агрессор Россия на данный момент отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему Россия хочет переговоров и какие планы имеет, если Украина на это пойдет. Как отметил Подоляк, россияне хотят затяжного конфликта. Они не хотят переговоров, наступления мира и не будут выполнять никаких договоренностей. Они хотят уменьшения интенсивности огня, оставить за собой линию разграничения и частично оккупированную территорию.

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