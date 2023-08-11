'Россия вымаливает переговоры': у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

Россия хочет переговоров, но продолжает провоцировать нас, убивать политически и физически, считает Подоляк.

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Подоляк рассказал для чего нужны переговоры России / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему Россия хочет переговоров и какие планы имеет, если Украина на это пойдет.

"К слову, вспомню о Марии Захаровой от МИД России. Я вообще не понимаю, зачем мы слушаем русских. Они действительно ноют и буквально вымаливают сегодня переговорный процесс. Потому что они хотят затяжного конфликта. Они не хотят переговоров, наступления мира и не будут выполнять никаких договоренностей. Они хотят уменьшения интенсивности огня, оставить за собой линию разграничения и частично оккупированную территорию", - подчеркнул советник Зеленского.

По его словам, переговорный процесс России нужен исключительно как маскировка, как способ втянуть нас в многолетний процесс обсуждения. Параллельно с этим они будут продолжать провоцировать нас, убивать политически и физически, добавил Подоляк.

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"Будут искать "Медведчука 2.0", создавать новые ОПЗЖ, а после этого вкладывать деньги в собственную милитаризацию, делать апгрейд армии, проводить дополнительную мобилизацию", - отметил советник.

Как отметил Михаил Подоляк, что Россия в таком виде, как сегодня, сможет существовать исключительно в формате бесконечной войны различных интенсивностей. Как только она проиграет, то исчезнет в таком политическом виде. Для России это война прошлого. Это не война современного, это не перераспределение влияний в будущем. Это попытка России остаться такой архаичной, как она есть.

"То есть Россия хочет сказать, что они будут изолированы, будут жить в лагере по правилам XVII - XVIII века и не надо мешать им. Иначе они будут убивать всех тех, кто будет мешать. Они не хотят подчиняться международному праву, хотя формально в соответствующих организациях они будут", - подытожил он.

Подоляк добавил, что россияне воюют с нами, не принимая во внимание территорию или государственность Украины, за право быть варварами. Поэтому с ними нельзя будет ни о чем договориться.

Он считает, что когда говорят о фиктивных "мирных переговорах", одновременно атакуя крылатыми и баллистическими ракетами, то Россия абсолютно искренне верит, что это правильно. Они иррациональны.

"Напомню, когда мы были на первых турах переговоров в феврале - марте 2022 года, то предложили во время разговора прекратить огонь на всей территории. Это же общепринятая практика. Пока продолжается переговорный процесс-в это время будет прекращение огня. Они сказали нет, мол, это параллельные процессы: мы хотим вас атаковать, а параллельно о чем-то здесь будем говорить", - добавил Подоляк.

Мирные переговоры

Напомним, что Кулеба высказался о переговорах с РФ но подчеркнул, что никто и никогда не увидит Путина и Зеленского за одним столом. Российский диктатор Владимир Путин-не партнер для переговоров.

Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их будет инициировать Украина, так считают в Госдепе США. Страна-агрессор Россия на данный момент отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах.

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