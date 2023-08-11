Подоляк вынес предупреждение России: взрывов станет больше, БПЛА будут бить

Украина не воюет на территории страны-агрессора России, кому принадлежат беспилотники – неизвестно, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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На территории России воюет сама Россия, которая себя же и уничтожит - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Украина не ведет войну на территории государства-оккупанта России, вражеская страна воюет сама с собой и себя же уничтожит. Взрывов там будет все больше, а инциденты с неизвестными беспилотниками увеличатся. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что украинские спецслужбы обладают спектром возможностей на территории России и могли бы приложить руку к событиям во вражеском государстве.

"Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти", - считает Подоляк.

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Как полагает чиновник, со временем в РФ будет больше инцидентов с неизвестными БПЛА. Однако Украина не воюет на российской территории – там идет война россиян с самими собой, которая приведет к уничтожению их государства.

"Важно, что это неустановленные беспилотники, и Украина не воюет на территории России. Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война в России

10 августа под Москвой в Одинцово вспыхнул мощный пожар. На площади 2 тысячи квадратных метров загорелся склад около одного из жилых комплексов. Российские Telegram-каналы написали, что до этого местные жители слышали взрыв.

В Главном управлении разведки сказали, что ударов по Москве становится все больше, а Путин продолжает терять контроль надо ситуацией в России. В военной разведке потребовали от Кремля вывести войска из Украины, чтобы в стране-агрессоре прекратились определенные инциденты.

Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на любых переговорах, считает политический эксперт Тарас Загородний. В интервью Главреду он сказал, что если этого не делать, то переговорный процесс может пойти не п пользу Киева.

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