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Ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий – ГУР

Андрей Ганчук
10 августа 2023, 19:30 обновлено 10 августа, 19:37
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Режим Владимира Путина продолжает терять контроль над ситуацией в стране-агрессоре России, сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
ГУР, удары по Москве
Россия должна вывести войска из Украины - ГУР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

География ударов по Москве и Московской области расширяется, что свидетельствует об утрате режимом Владимира Путина контроля над обстановкой в России. Страна-оккупант предстала перед выбором: либо вернуть средства ПРО и ПВО с войсками домой, либо делать вид, что "все по плану". Россиянам станет спокойнее, если Кремль выведет свои вооруженные силы из Украины. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом спикер военной разведки рассказал о том, что ударов по Москве становится не просто больше – они становятся еще точнее.

"И их география расширяется. Это значит, что ситуацию режим Путина на России контролирует все меньше и меньше. И действительно, вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства, ни на кого не нападавшего", - отметил Юсов.

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По его словам, Россия, как государство, так и общество, столкнулась с дилеммой: либо вернуть средства противовоздушной, противоракетной обороны и войска из Украины домой, либо делать вид, что все, дескать, "идет по плану".

Впрочем, как полагает спикер ГУР, если Москва выведет все свои войска, выдаст Киеву военных преступников и возместит убытке, россиянам "будет безопаснее".

"Если РФ выведет все войска из оккупированных украинских территорий, выдаст военных преступников и возместит все убытки, нанесенные украинскому народу и Украине, то, конечно, жить им будет легче, спокойнее и безопаснее", - подчеркнул Андрей Юсов.

Удары по Москве

Неизвестные беспилотники продолжают наносить удары по столице агрессора России Москве.

В ночь на 1 августа в ходе атаки БПЛА была атакована одна из башен Москва-Сити – элитного московского делового центра. Согласно данным прессы, на 21 этаже башни расположено Министерство экономического развития. Также в Москва-Сити находятся еще 2 ведомства – Министерство цифрового развития и Минпромторг.

9 августа прогремел взрыв в Московской области – городе Сергиев Посад, который расположен в 70 км от Москвы. Взрыв случился в районе Загорского оптико-механического завода, который принадлежит военно-технической компании оккупантов Ростех.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что Украине надо бить по Москве, чтобы усилить свою позицию на любых переговорах. Как полагает политолог, Киев должен управлять войной, чтобы не допустить диалога на невыгодных для себя условиях.

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