'Горячо': в Генштабе раскрыли, что оккупанты наступают на нескольких направлениях

В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов.
Из-за постоянных российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения жилых домов.
"На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области", - сообщили в Генштабе.
Купянское направление
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
Марьинское направление
На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, острое, Георгиевка, Прасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
Шахтерское направление
На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов. Артиллерийские подразделения в течение этих суток выполнили 1678 успешных огневых задач.
В Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов. вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются.
Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Марьинском и Бердянском направлениях подразделения Нацгвардии успешно удерживают занимаемые позиции.
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