'Горячо': в Генштабе раскрыли, что оккупанты наступают на нескольких направлениях

Страна-агрессорка Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению.

https://glavred.info/ukraine/zapekli-boji-u-genshtabi-rozkrili-shcho-okupanti-nastupayut-na-dekilkoh-napryamkah-10492471.html Ссылка скопирована

/ коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов.

Из-за постоянных российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения жилых домов.

"На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области", - сообщили в Генштабе.

видео дня

Купянское направление

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Марьинское направление

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, острое, Георгиевка, Прасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление

На шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов. Артиллерийские подразделения в течение этих суток выполнили 1678 успешных огневых задач.

В Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов. вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются.

Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Марьинском и Бердянском направлениях подразделения Нацгвардии успешно удерживают занимаемые позиции.

Больше интересных новостей: