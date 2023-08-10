'Сдерживают наступление': в Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей.
"Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия", - отметила Маляр в своем Telegram-канале.
В вечерней сводке говорится, что вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются.
"Авдиевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они ни пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", - сообщила Маляр.
Анна Маляр отметила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.
"Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и Южно-восточнее Старомайорское", - отметила она.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что силы обороны Украины продолжают работать над освобождением своих территорий на Мелитопольском направлении Запорожской области. Армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует.
Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Марьинском и Бердянском направлениях подразделения Нацгвардии успешно удерживают занимаемые позиции.
РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетний" "вихрь". Россияне утверждают, что" вихрь " способен стрелять одиночными ракетами и залпом из двух ракет.
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