'Сдерживают наступление': в Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов

Оккупанты предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки.

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Маляр рассказала о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей.

"Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия", - отметила Маляр в своем Telegram-канале.

В вечерней сводке говорится, что вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение на окраинах Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются.

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"Авдиевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они ни пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", - сообщила Маляр.

Анна Маляр отметила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

"Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и Южно-восточнее Старомайорское", - отметила она.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что силы обороны Украины продолжают работать над освобождением своих территорий на Мелитопольском направлении Запорожской области. Армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует.

Украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Марьинском и Бердянском направлениях подразделения Нацгвардии успешно удерживают занимаемые позиции.

РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетний" "вихрь". Россияне утверждают, что" вихрь " способен стрелять одиночными ракетами и залпом из двух ракет.

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