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РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетный" "Вихрь": найден "жирный" нюанс

Яна Ставская
10 августа 2023, 16:42 обновлено 10 августа, 16:45
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Российские летчики не могут нормально маневрировать, иначе ракета в "Вихрь-М" "потеряется".
РФ начала использовать в Бахмуте 'аналоговнетный' 'Вихрь': найден 'жирный' нюанс
Раскрыты недостатки комплекса "Вихрь" / Коллаж Главред. Фото: missilery.info

Украинские воины заметили на Бахмутском направлении использование оккупантами российских комплексов "Вихрь". Сами россияне отзываются о нем не без язвительных шуток.

О новом оружии ВС РФ в сети сообщил замкомандира 3-й штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин. Именно эта бригада участвовала в первых крупных прорывах под Бахмутом в начале этого лета.

Таким образом, оккупанты пытаются поразить украинскую технику на безопасном для себя от ударов ВСУ расстоянии.

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"На Бахмутском направлении были замечены российские комплексы "Вихрь" (или их какая-то современная альтернатива), установленная на российском вертолете. Так они начали охотиться на нашу технику, чтобы поражать ее на дистанции - там, где мы их не можем достать", - сообщил Жорин.

В то же время военнослужащий Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телемарафона посоветовал пока не спешить с выводами, а изучить полученные данные.

"Это для меня новость, надо поработать", - признал Гетьман.

Российский комплекс "Вихрь" - чем опасен

"Вихрь" устанавливается на штурмовики Су-39 Су-39 (подвешивается до 16 ракет на двух пусковых установках АПУ-8) и боевом вертолете Ка-50 "Черная Акула" с подвесом до 12 ракет.

В 1990-х комплекс усовершенствовали до "Вихрь-М".

Комплекс состоит из управляемой по лучу лазера ракеты 9А4172 скоростью до 610 м/c; обзорно-прицельной системы И-251 "Шквал"; авиационной пусковой установки АПУ-8 или АПУ-6.

Россияне утверждают, что "Вихрь" способен стрелять одиночными ракетами и залпом из двух ракет.

Оружие призвано поражать бронированную технику (вероятность уничтожение танка противника якобы составляет 80%), малоскоростные воздушные цели скоростью до 800 км/ч.

РФ начала использовать в Бахмуте 'аналоговнетный' 'Вихрь': найден 'жирный' нюанс
Что такое Вихрь-М / Фото: missilery.info

Как работает комплекс "Вихрь"

Наведение ракеты осуществляется при помощи автоматического прицельного комплекса.

Экипаж заранее заводит координаты цели в БЦВМ вертолета; в 12 км от цели автоматически включается режим телевизионного сканирования местности. Обнаружив цель, летчик направляет вертолет в ее сторону, прицеливается и переводит в режим "автомат". По достижении разрешенной дальности производится пуск ракеты.

Российские ресурсы, естественно, хвалят "отечественный" комплекс за сверхзвук ракеты, которая якобы пролетает 4 км за 9 секунд. Кроме того, заявлено якобы на порядок меньшее излучения лазеров по сравнению с западными системами, что делает комплекс оккупантов более "скрытным".

Комплекс "Вихрь" - почему оружие не работает

В процессе эксплуатации "Вихря" россияне нашли кучу недостатков. Например, на российских форумах сообщается, что у комплекса совсем нет головки самонаведения. То есть, оборудование не может захватить никакое пятно на цели.

Ракета в "Вихре" движется внутри очень тонкой лазерной трубы - именно так она попадает в цель. При этом российским наводчикам приходится синхронизироваться с "трубой" пилота, а летчик в этот момент должен выключить сигнал. Тогда появляется шанс, что ракета типа Х-25МЛ попадет в цель.

Самим летчикам приходится очень осторожно маневрировать, чтобы лазерная труба оставалась на месте. В случае резкого поворота в сторону ракета "потеряет" цель.

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