Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУ

ВСУ использовали слабость врага.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Российские войска до сих пор сосредоточены вокруг обороны Бахмута, враг стягивает туда резервы. Но ползучим наступлением ВСУ дело не обойдется, рассказал в эфире FREEDOM военный обозреватель Денис Попов.

В настоящее время происходит "игра резервами", рассказал он.

"Игра резервов идет по всему фронту. Игра резервов идет в Бахмуте, на севере в Луганской области в сторону Купянска и Боровой. У кого будет больше сил - тот и добъется успеха. Сейчас на Бахмутском направлении идут тактические продвижения вперед, которые как раз вынуждают противника бросать резервы, чтобы их купировать", - объяснил Попов.

По его словам, потеря Бахмута станет для противника неприятным психологическим "моментом", чем и пользуются украинские защитники.

"Бахмут носит военно-политическое и психологическое значение. Мы помним, как главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин пытался подвести черту под этими боями. То есть, мы понимаем, что потеря Бахмута для российской армии будет носить психологический момент. Это будет психологическое поражение. Именно поэтому они бросают туда все резервы, чтобы сдержать наше наступление", - ответил обозреватель.

Попов не стал предугадывать, когда ВСУ совершат прорыв, так как для этого необходимо преодолеть все линии обороны врага.

"В общем и целом где-то должен быть совершен прорыв. Где будет совершен - сложно предугадать. Это возможно и под Бахмутом, и под Донецком. Ожидаем это на юге страны. Где-то на этом участке фронта: это Старомлыновка на Бердянском направлении или направление Токмака. Сегодня очень сложно сказать, где это произойдет... Прорвем линии обороны, и тогда можно будет говорить о каких-то прорывных действиях с нашей стороны", - согласился Попов.

Война в Украине

В ходе контрнаступления ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге, официально подтвердила 4 августа замминистра обороны Анна Маляр.

Сообщается, что украинским войскам все еще сложно наступать из-за сооруженных оккупантами полос заграждений до 40 км длиной.

При этом тактика ВСУ существенно отличается от той, которую использовали "вагнеровцы" на Бахмутском направлении. По словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, защитники делают ставку на максимальную маневренность, интенсивные удары по врагу, на уничтожение логистики россиян.

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