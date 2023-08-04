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ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге – Минобороны

Алёна Воронина
4 августа 2023, 21:39 обновлено 4 августа, 21:42
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Украинские военные на некоторых участках прорвали оборону захватчиков и вышли на промежуточную линию.
Анна Маляр, украинские военные
ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге/ коллаж: Главред, фото: Скрин, 17 ОТБр имени Константина Пестушка

Защитникам Украины удалось прорвать первую линию обороны российской оккупационной армии на некоторых участках юга. Украинские воины вышли на промежуточную линию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Также она рассказала, что дальнейшее движение наших военных затрудняют укрепления, которые построили оккупанты на ключевых господствующих высотах.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия", – рассказала Маляр.

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Она добавила, что захватчики сейчас перебрасывают свои резервы как на южное, так и восточное направление. Эти резервы состоят в основном из профессиональных солдат.

Анна Маляр
ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге, рассказала Маляр/ скрин

Смотрите видеокомментарий Анны Маляр о ситуации на юге:

Контрнаступление ВСУ

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отмечал, что на ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте. Контрнаступление украинских военных будет очень тяжелым из-за того, что оккупанты успели подготовиться, отметил он.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отмечал, что Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек. Оккупанты России боятся ударов армии Украины по РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.

Напомним, западное издание The Economist писало, что ВСУ в контрнаступлении склоняются к войне на истощение. По мнению журналистов The Economist и их источников, контрнаступление ВСУ продвигается медленно, истощая российские оккупантские войска.

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