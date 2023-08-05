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"Есть риск потери территорий": эксперт назвал 3 сценария завершения войны в Украине

Алёна Воронина
5 августа 2023, 03:45
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Если будет реализован самый оптимистичный сценарий, Украина полностью разгромит РФ, и Россия может распасться. Но возможны и худшие варианты.

Украинские военные, Александр Мусиенко
Эксперт назвал 3 сценария завершения войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Война в Украине может завершиться по одному из трех сценариев. Самый оптимистичный из них предполагает, что украинские войска нанесут тотальное разгромное поражение российским оккупантам в Украине.

И когда защитники Украины освободят все оккупированные территории от захватчиков и выйдут на границы по состоянию на 1991 год, это запустит негативные процессы в стране-агрессоре России, которые могут привести к революции, тотальной смене власти или даже к распаду РФ в будущем. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает ТСН.uа.

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Если будет реализован первый сценарий – оптимистичный – то Украина может рассчитывать на возмещение убытков, получение репараций, а также привлечение к ответственности военных преступников, говорит эксперт.

Второй сценарий предполагает, что война может затянуться и мы будем иметь замороженный конфликт.

"Будем обмениваться ударами, будет линия фронта, которую мы будем удерживать. Будем наносить удары по врагу, и Россия время от времени будет наносить удары. Пока одна из сторон не истощится. И тогда может быть заключено какое-то перемирие. То есть не окончание войны, а просто фиксация состояния прекращения огня. И мы будем в таком состоянии жить примерно, как с 2014 года", – отметил Мусиенко.

Однако есть и самый пессимистичный для Украины сценарий – если мы не сможем вернуть все оккупированные территории и выйти к международно признанным границам. В таком случае может быть найдено компромиссное решение и может быть заключена договоренность с Россией, предполагает Мусиенко.

"Фактически мы можем определенные территории просто потерять. Ценой этой договоренности будет вступление Украины в ЕС и в НАТО", – высказал мнение эксперт.

Война в Украине

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отмечал, что Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек. Оккупанты России боятся ударов армии Украины по РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.

Напомним, в ВСУ сказали, где и какие системы ПВО прикрывают Украину. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что в отражении атак российских оккупантов задействованы все системы, которые наше государство получило от Запада. Но ими невозможно перекрыть всю линию фронта.

В ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ. Для страны-агрессора повреждение их десантного корабля – это большая потеря, отметили в ГУР. Это помешает планированию дальнейших десантных операций.

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война в Украине ВСУ вторжение России Александр Мусиенко
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