"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

Контрнаступление украинских военных будет очень тяжелым из-за того, что оккупанты успели подготовиться.

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Контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада им. Константина Пестушко, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Контрнаступление украинских военных будет очень тяжелым, на фронте начнутся ожесточенные бои. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Несмотря на то, что Украина имеет значительный боевой потенциал, российские оккупанты успели выстроить оборону оккупированных территорий, что усложняет задачу.

"Не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва", - сказал Патрик Райдер. видео дня

Свой боевой потенциал Украина может использовать в любое время и в любом месте по своему выбору, говорит генерал.

"Мы буквально ежемесячно после вторжения встречались с международными союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы осветить потребности Украины и срочно оказать им помощь, помощь в обеспечении безопасности", – добавил Патрик Райдер.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

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