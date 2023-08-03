ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию.

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ВСУ имеют успех на фронте / коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 17 ОТБр

Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта. Российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ, но несут потери в живой силе и технике.

Как сообщили в Forbes, несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают по крайней мере в одном из эпизодов более широкого замысла - в контрбатарейной борьбе. Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию. В издании утверждают, что на каждую уничтоженную артустановку ВСУ приходятся три российских. От 4 июня ВСУ уничтожили 91 артустановку, отмечают журналисты.

"Этого удается достичь благодаря западной артиллерии и высокоточным боеприпасам к ней, качественной разведке из украинских БПЛА и, вероятно, средствам НАТО. Или это преимущество самих артиллеристов в учебе над российскими войсками", - передает издание.

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Аналитик Королевского Института Объединенных служб в Лондоне Джек Уотлинг говорит, что идет напряженная контрбатарейная дуэль.

"Украина побеждает РФ в контрбатарейной борьбе несмотря на то, что в военные РФ изменили тактику огневой поддержки. Они стали чаще менять позиции, а также вести огонь с нескольких позиций. Также враг стал больше полагаться на высокоточные боеприпасы", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать. Российские оккупационные войска истощены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

В Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ. В Министерстве обороны США считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным

ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах. В течение суток 1 августа российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 57 авиационных ударов. Наши военные продолжают ведение наступательной операции.

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