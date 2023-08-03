'Провокация': эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

Александр Коваленко рассказал, что Москва практически не защищена ПВО.

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Почему россияне перебрасывают ТУ-95 в Энгельс / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Википедия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, почему российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вылетающие из Мурманской области, совершают посадку на аэродроме в Энгельсе.

"Ну и как это еще назвать, если не дерзкой провокацией. Провоцируют же! С другой стороны... На днях было опубликовано интересное видео, посвященное Дню Независимости Украины, в котором фигурировало, как основное место событий такой город как москва. И с учетом событий последних дней у некоторых пятая точка сжалась до размеров игольного ушка и всерьез заговорили об атаке дронов на столицу России", - отметил эксперт в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Москва практически не защищена ПВО и единственная надежная защита Москвы от неизвестных летающих объектов неизвестного происхождения - это здания.

видео дня

"Но что если где-то поблизости( исключительно условно), будет куда более интересная и жирная цель, чем утопающая в фекалиях, смоге и межэтнических разборках москва? Например пара тройка, а то и сразу квартет Ту-95МС? Другого объяснения возвращения стратегической авиации, которую ВПК России не способен строить, на потенциально опасный аэродром, где в любой момент может произойти задымление, сработать эффект линзы или где-то зажжет, я найти не могу", - добавил Коваленко.

Атака по Москве

Напомним, что Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. По данным росСМИ, взрывы прогремели возле комплекса "Москва-Сити". Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников.

В ночь на 1 августа центр Москвы второй раз за неделю атаковали беспилотники. Дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

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