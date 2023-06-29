Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

Система ПВО войск страны-агрессора России не способна защитить даже Москву, что показал удар неизвестных БПЛА по Кремлю, напомнил Александр Коваленко.

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В Кремле понимают, что если Москва применит ядерное оружие, Запад сделает то же самое - Коваленко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Facebook А. Коваленко

Если государство-оккупант Россия рискнет устроить теракт на Запорожской атомной электростанции, НАТО начнет военную операцию уже на российской территории. Однако Кремль вряд ли в ответ применит ядерное оружие, потому что понимает – Запад способен на аналогичный удар. Об этом заявил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия вряд ли решится нанести ядерный удар по Западу в случае военной операции НАТО на российской территории, которую Москва может спровоцировать подрывом ЗАЭС.

"Если будут наноситься ядерные удары по территории Российской Федерации – это уже конвенционная война. Но в Кремле знают: если Москва использует ядерное оружие, его применит и НАТО. И в отличие от системы противовоздушной обороны стран Альянса, которая способна перехватывать российские ракеты с ядерными боезарядами даже на территории самой России, к способности российской ПВО перехватывать ракеты Запада могут возникнуть серьезные вопросы", - отметил Коваленко.

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По его словам, в ситуации, когда ПВО не защищает даже Москву, в Кремле задумаются над тем, стоит ли так рисковать.

"Сейчас многое в воздухе долетает до самой Москвы, и ПВО там реагирует только тогда, когда объект уже на подлете к столице или даже взорвался над зданием Кремля. В такой ситуации, когда у России не все хорошо с ПВО, там зададутся вопросом: а нужно ли рисковать?" – подчеркнул Александр Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня сделал заявление, согласно которому оккупант Россия рассматривает возможность сценария террористического акта на Запорожской АЭС. По словам главы государства, сведения переданы странам-партнерам. Мировое сообщество должно действовать на упреждение.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Москва уже утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. Как полагает Буданов, в случае приказа Кремля исполнители все быстро реализуют.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает подрыв оккупантами РФ Запорожской АЭС маловероятным сценарием. Однако, по мнению эксперта, угроза существует – враг может пойти на теракт в том случае, если ВСУ заставят захватчиков бежать с оккупированного юга.

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