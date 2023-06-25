'План уже утвержден': РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

План россиян полностью разработан и утвержден, и не хватает только приказа о подрыве, после чего исполнители могут реализовать его "за считанные минуты".

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РФ завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российские оккупационные войска подготовили план по подрыву Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под их контролем. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию New Statesman.

Как отметил Буданов, план россиян полностью разработан и утвержден, и не хватает только приказа о подрыве, после чего исполнители могут реализовать его "за считанные минуты".

По словам главы украинской военной разведки, водоем-охладитель ЗАЭС российские войска заминировали, а без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

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"Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения, ведущих к станции, что приведет к ядерной аварии в короткий срок. То есть для ускорения катастрофы могут быть применены технические средства", - говорит Буданов.

По словам главы разведведомства, враг может взорвать АЭС, если россияне будут выбиты с левого берега Днепра.

Буданов подчеркнул, что "никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас".

Россия готовит теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС. Разведка Украины получила информацию о том, что оккупанты хотят взорвать ЗАЭС, что повлечет выброс радиации.

Авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

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