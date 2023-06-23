'Россияне готовы действовать': эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭС

Подрыв ЗАЭС будет иметь более страшные последствия, чем применение тактического ядерного оружия, считает Александр Сотник.

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Способен ли Кремль взорвать Крымский Титан и Запорожскую АЭС./ Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, способен ли Кремль взорвать Крымский Титан и Запорожскую АЭС.

"Да, определенно. Подрыв Каховской ГЭС - демоверсия того, что готовит Кремль. Россия заминировала ЗАЭС и Крымский Титан. Я еще несколько месяцев назад говорил, что получил инсайд, согласно которому россияне минируют Крымский Титан. Там находятся специалисты в сфере химического оружия, которые приехали из Ростова", - отметил Сотник.

Он также добавил, что Россия просчитала действия, и все реализуется под наблюдением российских специалистов.

"Они рассчитали все так, чтобы нанести максимальный урон. При этом я не знаю, готовы ли украинские войска в случае взрыва завода в Армянске противодействовать химическому оружию. Россияне это сделают, поэтому Украине надо готовиться", - констатировал эксперт.

Журналист сказал, что ситуацию с Запорожской АЭС даже комментировать не хочет.

"Мне становится физически плохо, лишь подумав о том, что Россия может это сделать. Такие действия даже страшнее, чем применение тактического ядерного оружия. Впрочем, россияне готовы действовать", - добавил Сотник.

Оккупанты действуют по принципу: "если это не будет моим, так не доставайся же ты никому". Россия следует примеру Гитлера, который надеялся на ядерную бомбу как оружие возмездия.

"Расставленные мины россияне воспринимают как возмездие. Мол, если нас там не будет, и мы этого не получим, оно станет ничьим. Будет выжжена земля, зараженная радиоактивными и химическими веществами. На такой земле люди не смогут жить, там не будет ничего расти несколько десятилетий или даже несколько столетий. Это возмездие, которое готовит Путин. Он ненавидит Украину и хочет отомстить ей за то, что она не дала людоеду втянуть себя в пещеру", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, как в Кремле боятся контрнаступления ВСУ:

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

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