УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭС

Юлия Куришко
23 июня 2023, 01:30
27
Подрыв ЗАЭС будет иметь более страшные последствия, чем применение тактического ядерного оружия, считает Александр Сотник.
'Россияне готовы действовать': эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭС
Способен ли Кремль взорвать Крымский Титан и Запорожскую АЭС./ Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, способен ли Кремль взорвать Крымский Титан и Запорожскую АЭС.

"Да, определенно. Подрыв Каховской ГЭС - демоверсия того, что готовит Кремль. Россия заминировала ЗАЭС и Крымский Титан. Я еще несколько месяцев назад говорил, что получил инсайд, согласно которому россияне минируют Крымский Титан. Там находятся специалисты в сфере химического оружия, которые приехали из Ростова", - отметил Сотник.

Он также добавил, что Россия просчитала действия, и все реализуется под наблюдением российских специалистов.

"Они рассчитали все так, чтобы нанести максимальный урон. При этом я не знаю, готовы ли украинские войска в случае взрыва завода в Армянске противодействовать химическому оружию. Россияне это сделают, поэтому Украине надо готовиться", - констатировал эксперт.

Журналист сказал, что ситуацию с Запорожской АЭС даже комментировать не хочет.

"Мне становится физически плохо, лишь подумав о том, что Россия может это сделать. Такие действия даже страшнее, чем применение тактического ядерного оружия. Впрочем, россияне готовы действовать", - добавил Сотник.

Оккупанты действуют по принципу: "если это не будет моим, так не доставайся же ты никому". Россия следует примеру Гитлера, который надеялся на ядерную бомбу как оружие возмездия.

"Расставленные мины россияне воспринимают как возмездие. Мол, если нас там не будет, и мы этого не получим, оно станет ничьим. Будет выжжена земля, зараженная радиоактивными и химическими веществами. На такой земле люди не смогут жить, там не будет ничего расти несколько десятилетий или даже несколько столетий. Это возмездие, которое готовит Путин. Он ненавидит Украину и хочет отомстить ей за то, что она не дала людоеду втянуть себя в пещеру", - подытожил эксперт.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, как в Кремле боятся контрнаступления ВСУ:

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

Больше важных новостей:

война в Украине Запорожская АЭС
Реклама

Главное за день

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

02:00 Украина
"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

00:06 Политика
"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

22:21

Россияне опозорились, запустив новый "вброс" о "смерти" Залужного

22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

Реклама
21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

Реклама
18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

15:38

О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопкумнение

15:26

2 невероятно дешевых способа, как убрать с одежды пятна от травы

15:25

Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жаруВидео

Реклама
15:14

Как лучше всего сохранить укроп на зиму: необычные способы

14:58

"Я девочка": Слава Каминская оправдалась за отказ возвращаться в Украину

14:56

Зеленский запретил российские и белорусские книги в Украине

14:48

"Делаю это каждый год": мужчина показал, как спасти помидоры от вредителейВидео

14:15

Шойгу "замылил глаза" Путину, что до конца июня соберет "резервную армию"

14:07

У Путина готовы взорвать ЗАЭС, и тогда Запад пойдет войной на Россию – СотникВидео

13:35

Что происходит с человеком, который регулярно пьет молоко

13:20

"Козаченько слово держит": где проходит службу Виталий Козловский

13:12

Суд закрыл производство, с помощью которого кредиторы хотели захватить зерновой терминал в Одессе актуально

12:56

"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять