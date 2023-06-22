Россияне опозорились, запустив новый 'вброс' о 'смерти' Залужного

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что доказательств того, что Залужный жив, якобы нет.

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Россияне запустили новый "вброс" о "смерти" Залужного / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию. На этот раз они снова распространяют бред о якобы "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает SPRAVDI.

Враг распространяет в Facebook рекламу с использованием фейка о якобы заявлении МИД. Там утверждают, что министерство опубликовало "официальное заявление" относительно "смерти" Залужного.

Интересно то, что "смерть" Залужного опровергает не Минобороны, а МИД. К тому же пропагандисты забыли, что на украинском языке нужно писать ВСУ вместо "ВСУ".

видео дня

Пропагандисты распространяют "вбросы" о том, что до сих пор якобы не было доказательств того, что Залужный жив. Они не приняли во внимание то, что главнокомандующий уже публиковал новые фото и видео. Эту информационную кампанию россияне запустили 5 июня.

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

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