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Путин хочет создать "санитарную зону": Тука назвал территории, которые вошли бы

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2023, 05:45
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Российский диктатор хочет создать такую зону на территории оккупированных территорий Украины.
Владимир Путин, Георгий Тука
Путин хочет создать в Украине санитарную зону / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну против Украины, хочет создать так называемую безжизненную "санитарную зону". Эту зону он хочет создать на территории Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

Путин хочет сделать "санитарную зону" на оккупированных территориях Украины.

"На федеральных помойных каналах РФ, у Соловьева, Попова и Скабеевой появляется тезис о необходимости становить военные действия на текущем этапе. Мол, главное для России - не потерять завоеванные территории. Об этом говорит и легендарный персонаж "Йося", он же Евгений Пригожин, который тоже вбрасывал тезис об остановке "СВО", потому что для России сейчас главное - не потерять территории, которые они оккупировали", - сказал Георгий Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео с интервью Георгия Туки:

"Санитарная зона" в Украине

Напомним, что Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

У Зеленского резко ответили на бред Путина о "санитарной зоне". Михаил Подоляк объяснил, какими именно Путин видит украинские территории, говоря о"санитарной зоне".

Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь Путин этими "санитарными зонами". Одной из причин является то, что РФ хочет зафиксировать "достигнутые успехи", потому что ситуация для российских вооруженных сил выглядит довольно тревожной.

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