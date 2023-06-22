Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

Украина постепенно приближается к началу переговорного процесса по вступлению в Евросоюз. Уже были выполнены 2 условия из 7-ми. Об этом заявили в Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.
Украина полностью выполнила условия относительно органов судебной власти и средств массовой информации. Реформу Конституционного суда в Еврокомиссии назвали "хорошим прогрессом".
"Некоторый прогресс" также наблюдается в процессе деолигархизации, вопросе национальных меньшинств, борьбе с коррупцией и отмыванием денег.
Еврокомиссия считает, что Украине следует сосредоточиться на внесении поправок в процедуру отбора судей Конституционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и начать отбор. Кроме того, в ЕК хотят, чтобы Украина создала послужной список по делам о коррупции на высоком уровне.
Условие будет считаться засчитанным в том случае, если критерии будут выполнены более чем на 50% - приняты важные меры, но некоторые еще не воплощены.
Следует отметить, что Еврокомиссия поставила Кишиневу 9 условий, а Грузии - 12.
Членство Украины в Евросоюзе
17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.
23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.
2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.
9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Глава государства провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, выступил в Европарламенте и принял участие в саммита стран-участниц Евросоюза.
Другие новости:
- РФ атаковала штаб-квартиру ГУР: в разведке рассказали подробности
- "Жесткие бои": ВСУ продвигаются на юге - Зеленский рассказал подробности
- "Не могу надышаться": пограничник встретился с родителями после российского плена