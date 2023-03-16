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Вступление Украины в ЕС: сотни европейских лидеров требуют начать переговоры в июне 2023 года

16 марта 2023, 19:10
В июне 2022 года ЕС наконец предоставил Украине статус кандидата на вступление.
зеленский, евросоюз
Европейские политики и лидеры мнений призвали ЕС начать в июне переговоры о вступлении Украины / Офис президента, УНИАН

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в июне 2023 года поддержало более сотни европейских лидеров. Они подготовили совместное обращение к властям 27 стран-членов ЕС.

Совместное обращение к главам государств направили известные европейские политики, ученые и деятели культуры, пишет "Европейская правда".

Авторы обращения напомнили, что в июне 2022 года ЕС наконец предоставил Украине статус кандидата на вступление и это означало преодоление огромного сопротивления и опасений, которые долгое время культивировались российской "мягкой силой" на Западе.

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"Сегодня есть все основания полагать, что силы, которые враждебно относятся к быстрому вступлению Украины в ЕС, снова заработали. Как иначе можно расценивать заявления президента Еврокомиссии, которая, обращаясь к президенту Зеленскому, недавно сказала, что "между настоящим временем и этим светлым будущим может быть тяжелая дорога", - говорится в обращении.

Авторы признают, что, несмотря на смелые реформы, которые Украина осуществляла уже во время войны, ей предстоит сделать больше для искоренения коррупции.

В то же время они отмечают, что ряд стран-членов ЕС до сих пор не сделали никаких серьезных шагов для привлечения к ответственности собственных граждан, которые были политически, интеллектуально или финансово коррумпированы российским режимом.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Глава государства провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, выступил в Европарламенте и принял участие в саммита стран-участниц Евросоюза.

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Автор: Сергей Кущ
Евросоюз новости Украины
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