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РФ атаковала штаб-квартиру ГУР: в разведке рассказали подробности

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2023, 22:45 обновлено 21 июня, 22:46
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Российские оккупанты пытались уничтожить штаб-квартиру дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Андрей Юсов, ракета
Россия пыталась атаковать штаб-квартиру ГУР Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты пытались уничтожить штаб-квартиру Главного управления разведки Украины. Однако они не достигли поставленных целей. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала Киев-24.

Оккупанты пытались атаковать здание ГУР в марте и мае 2023 года. 29 мая в сторону штаб-квартиры РФ выпустила баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.

"Атаки были. Но результата ни желаемого, ни озвученного российским смешным диктатором они не достигли. Работа ГУ ГУР не останавливалась в результате этих враждебных действий ни на час. В том числе по помещению можем это говорить", - сказал Юсов.

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В результате атаки были повреждены здания, которые находятся рядом. Люди не пострадали.

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

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