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В Сети показали "израильский паспорт" Зеленской: появились интересные подробности

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2023, 21:55 обновлено 21 июня, 22:09
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Фото якобы паспорта Елены Зеленской распространяет российская пропаганда. В РФ серьезно облажались с этим.
Елена Зеленская
В Сети появился израильский паспорт Елены Зеленской / Коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine/2345, Херсонская ОВА

Российские пропагандисты на фоне поражения оккупантов придумывают новые и новые фейки. В этот раз они набросились на жену президента Украины Елену Зеленскую. В Сети опубликовали якобы "израильский паспорт" первой леди. Однако с ним все не так просто. Интересные подробности рассказали в Центре противодействия дезинформации.

На самом деле этот "паспорт" не имеет ничего общего с реальностью и является всего лишь "вбросом" пропагандистов страны-агрессора.

Интересно то, что на фото, распространенного в Сети, срок действия "паспорта" (18.06.2023) заканчивается раньше, чем дата его "выдачи" (19.06.2023). К тому же на нем изображены надписи разных шрифтов.

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"Это указывает на то, что даты и надписи были вырезаны из разных документов или изображений", — говорится в сообщении.

израильский паспорт Елены Зеленской
В Сети появился израильский паспорт Елены Зеленской / фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

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