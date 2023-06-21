УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Плакал и не хотел отпускать: мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2023, 20:00 обновлено 21 июня, 20:04
1
Патрульная из Закарпатья Яна долгое время находилась на фронте на "горячих" направлениях.
встреча мамы и сына
Мама внезапно вернулась из фронта к своему сыну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают защищать и освобождать украинские земли от российских оккупантов. Из-за этого им приходится месяцами быть вдали от своих самых близких и родных людей. Встреча с семьей - лучший подарок для защитников и для родных.

В Сети уже распространилось очень трогательное видео со встречи патрульной из Закарпатья, которая внезапно вернулась с фронта домой к своему родному сыну.

Яна Вогар долгое время была на фронте и несла службу на "горячих" направлениях фронта, подвергая себя опасности. Это стало невероятным подарком для её сына Виктора.

видео дня

Мальчик так обрадовался внезапному появлению мамы, что буквально набросился на нее и не хотел отпускать. Он плакал от счастья и надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не покинет её.

Яна уже год несет службу в составе объединенного отряда Департамента патрульной полиции.

Смотрите трогательное видео со встречи мамы и сына:

встреча мамы и сына
Мама внезапно вернулась из фронта к своему сыну / фото: скриншот

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Другие новости:

война в Украине вторжение России
Реклама

Главное за день

ВСУ – о ситуации с Крымским Титаном: подрыв завода войсками РФ затронет 3 страны

ВСУ – о ситуации с Крымским Титаном: подрыв завода войсками РФ затронет 3 страны

19:41 Украина
Зимой Крым может оказаться в осаде, которая продлится несколько месяцев - CNN

Зимой Крым может оказаться в осаде, которая продлится несколько месяцев - CNN

19:12 Украина
Путин забряцал ядерным оружием: грозится поставить на дежурство установки Сармат

Путин забряцал ядерным оружием: грозится поставить на дежурство установки Сармат

18:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:00

Плакал и не хотел отпускать: мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта

19:41

ВСУ – о ситуации с Крымским Титаном: подрыв завода войсками РФ затронет 3 страны

19:35

Забился в конвульсиях: в РФ экстренно госпитализировали молодого актера кино

19:20

Зачем в Кремле выпустили Путина махать бумажками и позоритьсямнение

19:12

Зимой Крым может оказаться в осаде, которая продлится несколько месяцев - CNN

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:05

Сергей Стерненко. Россияне боятся украинского наступления на КрымВидеоблоги

18:40

"Зазвездился петух": Киркоров на всю Россию унизил мужчину на инвалидной коляске

18:35

Путин забряцал ядерным оружием: грозится поставить на дежурство установки Сармат

18:00

Их готовили в школьных столовых СССР: рецепт самых изысканных и сочных котлет

Реклама
18:00

"Горят за милую душу": Путин на фоне поражения говорит бредни о "потерях" в ВСУ

17:57

Эксперты курса поддерживают войну: блогерша Стужук продает участие в своем женском клубе в рублях

17:33

Переселенцы из Херсона получат гумпомощь из Хорватии - Favbet Foundation

17:24

ФОП можно закрыть в два клика: полная инструкция в "Дие"

17:10

Будут расти, как на дрожжах: как часто поливать молодые кабачки

17:02

Уже на фронте: Виталий Козловский показал себя в экипировке с оружием в руках

16:47

Китайцы жарят варенные яйца и все просят добавки: невероятный рецепт

16:34

Жить станет сложнее: Россия попала под мощные санкции ЕСВидео

16:18

Украина никогда не пойдет на диалог с РФ, если она не заберет войска – Зеленский

16:15

Защитник сборной Украины Забарный женился и чуть не стал зятем Джеджулы

15:52

Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева

Реклама
15:36

Отворачиваются из-за его лизоблюдства Путину: Басков разнылся на окружающих

15:21

Зеленский опозорил Путина за его подлое заявление о евреяхВидео

15:04

Вы точно удивитесь: что значит слово "андрути" в украинском языке

15:00

ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях - Минобороны

14:54

Зеленский – о контрнаступлении армии Украины: медленнее, чем хотелось бы

14:46

Дальнобойщик Гостюхин распустил нюни из-за "нескрепной" дочери-американки

14:17

Мобилизация летом 2023 года: в ТЦК рассказали, какие должны быть повестки

13:52

Ядерного удара точно не будет: Буданов спрогнозировал действия Кремля

13:33

Дорофеева тайно вышла замуж за Кацурина - блогер

12:57

Опытные женщины назвали 5 хитростей, которые должен знать каждый

12:54

В Украине планируют "срезать" размер субсидии пенсионерам: что известно

12:53

В Пентагоне "попустили" Шойгу, который истерически отреагировал на HIMARS и Storm Shadow

12:50

Как выглядит маленькая дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк

12:45

"Путин может подорвать Крымский титан": Свитан назвал вероятные сроки

12:13

Продан: В резолюции ЕП сказано, что вступление в ЕС и НАТО возможно только при поддержке самоуправления

12:12

Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларовВидео

12:04

Свитан спрогнозировал, устроят ли оккупанты аварию на Запорожской АЭС

11:59

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": тот возмутился из-за сбития шпионского шара

11:45

Когда уже опускаются руки: как отмыть "убитый" унитаз

11:38

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda

Реклама
11:25

В Киеве внезапно потух свет, без электроснабжения были 100 тыс. людей: что случилось

11:16

Дантес поведал, реально ли хотел обидеть треком "Чуєш" ДорофеевуВидео

11:14

Головоломка на проверку зрения: нужно найти телефон в грязной комнате за 5 секунд

11:10

Прощают или мстят: как каждый знак зодиака относится к измене

10:25

Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

10:10

Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

10:08

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

10:00

Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - СвитанЭксклюзив

09:30

Олег Винник объяснил свое внезапное исчезновение и написал заявление в полицию

09:26

Оформление пенсии: что сделать, чтобы не получить меньшие выплаты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять