Плакал и не хотел отпускать: мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта

Украинские военные продолжают защищать и освобождать украинские земли от российских оккупантов. Из-за этого им приходится месяцами быть вдали от своих самых близких и родных людей. Встреча с семьей - лучший подарок для защитников и для родных.
В Сети уже распространилось очень трогательное видео со встречи патрульной из Закарпатья, которая внезапно вернулась с фронта домой к своему родному сыну.
Яна Вогар долгое время была на фронте и несла службу на "горячих" направлениях фронта, подвергая себя опасности. Это стало невероятным подарком для её сына Виктора.
Мальчик так обрадовался внезапному появлению мамы, что буквально набросился на нее и не хотел отпускать. Он плакал от счастья и надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не покинет её.
Яна уже год несет службу в составе объединенного отряда Департамента патрульной полиции.
Смотрите трогательное видео со встречи мамы и сына:
Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.
Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.
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