Плакал и не хотел отпускать: мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта

Патрульная из Закарпатья Яна долгое время находилась на фронте на "горячих" направлениях.

https://glavred.info/ukraine/plakal-i-ne-hotel-otpuskat-mama-vnezapno-vernulas-k-svoemu-synochku-iz-fronta-10479718.html Ссылка скопирована

Мама внезапно вернулась из фронта к своему сыну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают защищать и освобождать украинские земли от российских оккупантов. Из-за этого им приходится месяцами быть вдали от своих самых близких и родных людей. Встреча с семьей - лучший подарок для защитников и для родных.

В Сети уже распространилось очень трогательное видео со встречи патрульной из Закарпатья, которая внезапно вернулась с фронта домой к своему родному сыну.

Яна Вогар долгое время была на фронте и несла службу на "горячих" направлениях фронта, подвергая себя опасности. Это стало невероятным подарком для её сына Виктора.

видео дня

Мальчик так обрадовался внезапному появлению мамы, что буквально набросился на нее и не хотел отпускать. Он плакал от счастья и надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не покинет её.

Яна уже год несет службу в составе объединенного отряда Департамента патрульной полиции.

Смотрите трогательное видео со встречи мамы и сына:

Мама внезапно вернулась из фронта к своему сыну / фото: скриншот

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Другие новости: