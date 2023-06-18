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Рыдала навзрыд: папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочери

Ангелина Подвысоцкая
18 июня 2023, 21:22 обновлено 18 июня, 21:34
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Девочка была приятно удивлена, когда узнала, что к ней прямо на выпускной с фронта приехал папа.
папа приехал на выпускной к дочке
Папа приехал к дочке прямо с выпускного / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные защищают Украину на фронте и делают все, чтобы в стране был мир. Однако их дети и семьи вынуждены месяцами ждать, когда же их самые близкие мужчины вернутся домой. Так свершилась мечта одной девочки. К ней на школьный выпускной внезапно приехал папа. Видео уже разлетелось в Сети.

Видео распространилось в Сети прямо в день, когда в Украине отмечают Международный день отца - 18 июня.

На кадрах видно трогательный момент встречи дочери и отца. Она даже не ожидала такого подарка на свой выпускной. Она в праздничном платье и на каблуках, с прической и макияжем максимально быстро бежала на встречу своему папе.

"Вот и моя мечта сбылась!" — написала девочка.

Она также опубликовала видео, на котором она танцует вальс на школьном дворе. Вальс девочка танцевала со своим любимым папой.

"Я мечтала с тобой станцевать на выпускной, спасибо, что ты был рядом в этот день и все годы моей жизни" — написала выпускница.

Смотрите видео с трогательной встречей выпускницы и папы, который вернулся с фронта:

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

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