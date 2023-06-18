Недавно женился и был единственным сыном: россияне убили военного медика

В Запорожской области во время спасения побратимов погиб украинский военный медик Алексей Мазур.

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На фронте погиб украинский военный медик Алексей Мазур / коллаж: Главред, фото: Facebook

Российские оккупанты убили в Запорожской области боевого медика Алексея Мазура "Родео". Он погиб в момент, когда пытался спасти раненых побратимов. Об этом сообщает Мой Липовец в Facebook.

Алексей был родом из Винницкой области. Он ушел на фронт еще в 2015 году и был тяжело ранен. Но даже это не заставило его отказаться от защиты государства и вернулся на фронт после лечения.

Во время лечения в госпитале Алексей встретил свою любовь - Илону - и женился только весной этого года. Молодожены провели всего 5 дней короткого отпуска военного.

Ему было всего 28 лет, и он был единственным сыном своей матери. Он с детства мечтал стать военным. В 2015 году Алексей вступил в ряды добровольческого батальона спецназначения "Святая Мария", а позже вступил в "Азов".

"Прошел конкурсный отбор в пограничный отряд оперативного реагирования "Дозор". Но хотел быть в гуще военных событий. Поэтому выбрал службу военным медиком, фельдшером отделения сбора и эвакуации раненых медицинской роты в бригаде спецназначения "Азов", – говорится в сообщении.

На фронте погиб украинский военный медик Алексей Мазур / фото: Facebook

В прошлом году Алексей получил серьезную травму ноги и контузию, но после лечения снова отправился на фронт.

"Трудно сказать, сколько раненых удалось Алексею вывезти из-под обстрелов, и понятно – немало", - говорится в сообщении.

На фронте погиб украинский военный медик Алексей Мазур / фото: Facebook

Гибель Алексея

Трагедия случилась 8 июня. Около 20 часов вечера Алексей уехал на позиции вблизи села Малая Токмачка в Запорожской области. Он хотел эвакуировать раненых военных.

В этот момент в машину Алексея попал вражеский снаряд. Он унес жизни сразу двух военных.

На фронте погиб украинский военный медик Алексей Мазур / фото: Facebook

"Алексея удалось извлечь из авто, но ранение, которое получил, было несовместимым с жизнью. Спасал чужие жизни, а свою не уберег", – сквозь слезы говорит бабушка Алексея Надежда Денисовна.

Алексей любил животных, горы и спорт. Он ходил в походы, участвовал в марафонах и велопутешествиях. Он занимался боевым искусством джиу-джитсу.

На фронте погиб украинский военный медик Алексей Мазур / фото: Facebook

"У тебя было большое доброе сердце, ты спасал людей и животных. Ты беспокоился обо мне, как никто другой. Мы строили так много планов, мы хотели просто спокойной жизни, мы много не просили. Ты заслуживал быть счастливым и я не могу смириться с тем, что тебя больше нет", — написала жена воина Илона на странице в соцсети.

С Алексеем попрощались в Михайловском Златоверхом соборе, а похоронили его на родной Липовщине.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

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