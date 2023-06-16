От российских обстрелов погибла семья на Херсонщине

Враг целенаправленно продолжает обстреливать жилые дома.

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Россияне атакуют Херсонщину / коллаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin, МВД

Русские войска обстреляли Новоберислав, что в Херсонской области в ночь на 16 июня. В результате обстрелов есть жертвы.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги", - сообщает глава Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По словам главы, оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию. Российская армия обстреливала жилые дома.

Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти врачи. По дороге в больницу пострадавший скончался от полученных ранений.

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Обстрелы Херсонщины

Напомним, что на Херсонщине россияне убили священника УПЦ, который в храме раздавал гуманитарку. Перед гибелью священник раздавал возле храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС.

Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах Херсонщины. Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать.

Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

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