Армия Украины уверенно продвигается, войска РФ сопротивляются – Маляр

Оккупанты страны-агрессора России атакуют с применением минометов, артиллерии, авиации с дронов-камикадзе, пытаясь остановить ВСУ, сказала Анна Маляр.

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ВСУ проводят как наступательную, так и оборонительную операции на фронте - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНИАН

Силы обороны Украины продвигаются сразу на нескольких участках фронта. На юге войскам двигаться сложно, поскольку оккупанты России там все заминировали, но наступление идет уверенно. Враг использует минометы, артиллерию, авиацию и дроны в попытке остановить атаки украинской армии. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ наступают на нескольких участках фронта. Однако и враг также ведет наступательные действия на некоторых направлениях.

"То есть на сегодняшний день мы находимся и в наступлении, и в обороне. Просто на разным направлениям. Идет очень серьезное противостояние", - объяснила ситуацию Маляр.

По словам замглавы Минобороны, российские оккупационные подразделения стали больше применять минометы, артиллерию, авиацию и дроны, чтобы попытаться остановить наступление армии Украины.

Также Маляр сказала, что на юге продвижение ВСУ усложняется, поскольку оккупанты заминировали там много территорий. Однако наступление сил обороны Украины идет уверенно.

Кроме того, Анна Маляр подчеркнула, что в последние 2 дня не зафиксировано продвижений оккупационной армии РФ на Бахмутском направлении.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях сказал, что Украина ведет наступательные действия, но не стал детально говорить, на каком этапе ведется операций. По словам гаранта, в Москве уже поняли – "России недолго осталось".

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ведомство сообщает об освобождении ВСУ территорий только в нужное для этого время. Как только украинские войска закрепляются в населенном пункте, появляется публичная информация. Чтобы помочь военным, нужно соблюдать тишину.

Журналисты британского Sky News опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ удалось продвинуться в ходе своего наступления в июне. Однако оккупанты создали серьезные оборонительные редуты, поэтому операция может затянуться на месяцы.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как ВСУ прорывают первую линию обороны оккупантов России:

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