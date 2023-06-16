Разведка Британии подтвердила ликвидацию генерала РФ в Украине

Оккупанты из подразделений 35 общевойсковой армии, которой командовал Горячев, в марте 2022-го совершали зверства в Буче, а в июне были разгромлены под Изюмом.

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Сергей Горячев ликвидирован в Украине 12 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на войне в Украине ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.

Горячев был "демилитаризован" 12 июня во время удара украинских воинов по командному пункту оккупантов на юге Украины. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.

"Генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб во время удара по командному пункту ориентировочно 12 июня 2023 года на юге Украины. Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 САА). Поскольку назначенный командующий 35-й ОВА генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, заполняет пробел в более высоком штабе, существует реальная вероятность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти", – говорится в сообщении.

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В британском оборонном ведомстве отметили, что Горячев стал первым российским генералом, ликвидация которого в Украине была подтверждена с начала 2023 года.

Под его командованием подразделения 35 общевойсковой армии совершали зверства в Буче в Киевской области, а в июне были разгромлены под Изюмом.

"Это (ликвидация Горячева, – ред.) продолжает военный рекорд, который был одновременно сложным и противоречивым для 35 CAA: в марте 2022 года элементы армии присутствовали во время резни мирных жителей в Буче, а в июне 2022 года войска были в основном уничтожены под Изюмом", – напомнили в МО Британии.

Сводка Минобороны Великобритании / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Слухи о ликвидации правой руки Кадырова

14 июня военнослужащий ВСУ, журналист Кирилл Сазонов сообщил, что украинские военные ликвидировали депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который воевал против Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что не может дозвониться к Делимханову, признал, что тот является его братом, и попросил о помощи украинскую разведку.

В пресс-службе Госдумы РФ сообщили, что соратник Кадырова Делимханов был ранен.

Позже Кадыров заявил, что якобы Делимханов на самом деле жив и здоров, а информация о его ранении или даже смерти была фейком.

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