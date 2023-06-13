Российский генерал взлетел на воздух: ВСУ уничтожили командира "элитных" войск РФ

ВСУ ликвидировали начальника штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева.

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Уничтожен российский генерал-майор Сергей Горячев / УНИАН, mil.ru

В результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины 12 июня был уничтожен еще один высший офицер оккупационной армии РФ.

О ликвидации начальника штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", — цитирует он сообщения пропагандистов РФ.

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Также отмечается, что в течение дня у россиян была тяжелая обстановка вдоль линии боевого соприкосновения и острая нехватка боеприпасов.

Добавим, что о ликвидации Горячева также сообщают росСМИ.

"Тяжелые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки "Восток", особенно на т.н. Времьевском выступе. Тяжелая обстановка – в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", — пишут они.

Как уточняет военный журналист Андрей Цаплиенко, генерал-майор Горячев бывший десантник.

"До этого назначения командовал 201-й военной базой России в Таджикистане", — добавил он.

Ранее сообщалось, что потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза. Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

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