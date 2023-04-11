Потери российских военных вдвое выше, чем украинских — разведка США

Реальные потери оккупантов РФ могут достигать 223 тысяч, пишет Business Insider.

https://glavred.info/ukraine/poteri-rossiyskih-voennyh-vdvoe-vyshe-chem-ukrainskih-razvedka-ssha-10462732.html Ссылка скопирована

Опубликованы данные о потерях в войне в Украине / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза.

Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

видео дня

Согласно им, Россия понесла от 189,5 до 223 тысяч потерь, среди них:

от 35,5 до 43 тыс. солдат убитых;

от 154 до 180 тыс. раненых.

При этом Украина понесла от 124,5 до 131 тысячи потерь, среди них:

от 15,5 до 17,5 тыс. солдат убитых;

от 109 до 113,5 тыс. раненых.

В то же время напоминается, что согласно февральскому отчету Министерства обороны Британии, от 40 до 60 тысяч связанных с Россией сил, включая регулярную армию Москвы и наемников из военизированной организации Группы Вагнера, были, вероятно, уничтожены.

Тем временем Центр стратегических и международных исследований подсчитал в тот же месяц, что в Украине погибло от 60 до 70 российских военных.

Издание добавляет, что ни российское, ни украинское посольство в Вашингтоне не ответили на просьбу Insider прокомментировать данные о жертвах, содержащихся в утечке документов.

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине", — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Об этом заявил представитель Белого дома, которую привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин

Читайте еще: