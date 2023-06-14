Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

Сначала глава Чечни писал панические посты о том, что не знает, жив ли его соратник, а теперь пытается всех убедить, будто бы с ним все в порядке.

https://glavred.info/world/kadyrov-nashel-svoyu-pravuyu-ruku-ubezhdaet-chto-delimhanov-zhiv-zdorov-10478056.html Ссылка скопирована

Кадыров нашел свою "правую руку"/ скрин, Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, якобы депутат Госдумы и его "правая рука" Адам Делимханов, о ранении которого сообщалось ранее, на самом деле жив и здоров.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. Теперь он пытается убедить, якобы информация о ранении Делимханова была фейком. А свои панические посты, в которых он писал о том, что не может связаться со своей "правой рукой", Кадыров теперь называет якобы "проверкой СМИ".

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, прежде всего украинцам, в какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло лгать, зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", – написал он.

видео дня

Якобы в качестве доказательства Кадыров опубликовал фотографию, на которой он вместе со своими соратниками Адамом Делимхановым, Магомедом Даудовым и Ахмедом Дудаевым сидят на траве и смотрят на какую-то карту.

Однако нет никаких доказательств того, что это фото свежее. Настоящая дата, когда было сделано это фото, неизвестна.

Кадыров говорит, что нашел свою "правую руку"/ Telegram Кадыров

Сообщение о ликвидации Делимханова

Напомним, утром 14 июня появилось сообщение о том, что украинские военные ликвидировали депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который воевал против Украины. По данным СМИ, он не просто соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, но и его двоюродный брат. О "демилитаризации" Делимханова сообщил военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

После этого в пресс-службе Госдумы РФ сообщили, что соратник Кадырова Делимханов был ранен, но он жив. А сам Кадыров писал в Telegram, что не может дозвониться до Делимханова, признает, что тот является его братом и просит о помощи украинскую разведку.

В Кремле заявили, что не знают, что произошло с одним из главарей чеченских боевиков, двоюродным братом руководителя Чечни Адамом Делимхановым. У Путина "с тревогой" восприняли информацию о его ранении на войне агрессора России против Украины и ждут подробных сведений, сказал спикер кремлевской администрации Дмитрий Песков.

Читайте также: