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Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

Алёна Воронина
14 июня 2023, 17:26 обновлено 14 июня, 17:28
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Пока неизвестно, станет ли контрнаступление поворотным в войне. Но чем больше целей Украина достигнет, тем больше Путин будет понимать, что он не победит.
Йенс Столтенберг, украинские военные, Владимир Путин
Генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36 ОМБП имени Михаила Белинского, скрин

Пока рано делать выводы о том, станет ли контрнаступление украинских военных поворотным в войне страны-агрессора России против Украины. Однако ВСУ все больше продвигаются вперед, а это может показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не сможет одержать победу в войне.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в среду, 14 июня, накануне встречи министров обороны альянса, сообщает "Европейская правда". Он отмечает, что пока рано что-то прогнозировать, потому что продолжаются первые дни контрнаступления.

"Это до сих пор начальные дни (контрнаступления, – ред.) и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", – отметил генсек НАТО.

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Однако он добавил, что защитники Украины продвигаются вперед на фронте и освобождают больше оккупированных территорий.

Столтенберг подчеркнул, что успехи украинских военных на поле боя укрепят переговорную позицию Украины.

"Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может одержать победу и должен вести переговоры о справедливом мире", – сказал генсек Альянса.

Кроме этого, он добавил, что прогресс защитников украинского государства на поле боя показывает также то, какое важное значение имеет поддержка стран-членов НАТО.

Контрнаступление ВСУ

Ранее издание The Washington Post отмечало, что украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что украинские военные контрнаступают в Донецкой области и освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов. В Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. По ее данным, ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров. На юге украинским военным удалось продвинуться на двух направлениях – от 300 до 1500 метров.

12 июня Маляр сообщила, что за неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов. Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кв. км.

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 13 июня отмечал, что ВСУ идут вперед во время наступательной операции на Бердянском направлении. Во время ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны Украины за сутки на Бердянском направлении продвинулись на расстояние от 500 метров до 1 километра.

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