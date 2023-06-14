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Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – Кошарная

Алёна Воронина
14 июня 2023, 15:56 обновлено 14 июня, 15:58
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Когда украинские военные будут выгонять российских оккупантов с Запорожской АЭС, захватчикам придется бежать по дну обмелевшего Каховского водохранилища.
Украинские военные, Запорожская АЭС, Ольга Кошарная
Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН, Facebook

Аварию на оккупированной Запорожской атомной электростанции, которую могут устроить российские захватчики, имеют силу предотвратить только воины ВСУ. Украинские военные могут выгнать оккупантов с АЭС.

При этом после подрыва захватчиками дамбы Каховской ГЭС оккупанты теперь могут бежать по дну Каховского водохранилища. Об этом рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная в интервью Главреду.

"Это могут сделать только силы обороны Украины (предотвратить аварию на ЗАЭС, которую могут устроить российские оккупанты – ред.), только они могут выгнать россиян со станции. Ее не будут обстреливать, но оккупантов там просто закупорят. Ведь ЗАЭС напоминает треугольник с сухопутной частью – сухопутная часть, которая с двух сторон окружена Каховским водохранилищем. А поскольку оно упало, то теперь россияне будут бежать оттуда прямо по дну ГЭС", – отмечает Кошарная.

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) – эксчлен коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Однако, по ее словам, армия страны-агрессора России будет сидеть на атомной станции до последнего, вцепившись в нее зубами.

"Взорвав дамбу, они в основном затопили Левобережье Херсонской области, которое оккупировала Россия, и многих людей там заставили оформить российские паспорта. То есть РФ не жалко ни своих, ни чужих, поэтому от них можно ожидать чего угодно", – подытожила Кошарная.

Риск, что оккупанты могут устроить аварию на ЗАЭС

Напомним, 7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что ситуация на Запорожской АЭС станет критической после подрыва Каховской ГЭС. По словам Гончара, однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит.

Смотрите видео о том, сможет ли функционировать ЗАЭС без Каховского водохранилища и как там ситуация сейчас:

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