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"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭС

Алёна Воронина
14 июня 2023, 14:55 обновлено 14 июня, 15:27
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Захватчики вдруг признались в содеянном и сказали, что так пытались остановить контрнаступление ВСУ, но теперь могут потерять часть оккупированных территорий.
Подрыв Каховской ГЭС, российские военные
Оккупанты неожиданно признались, что взорвали Каховскую ГЭС/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

В российской оккупационной армии признали, что это именно они взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, и назвали причину – чтобы сорвать контрнаступление украинских военных.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск страны-агрессора России. По некоторым данным, российские захватчики из именно этой бригады осуществили подрыв дамбы, что повлекло масштабное затопление и гибель людей и животных на юге Украины.

Теперь в этой российской бригаде признались в содеянном и говорят, якобы таким образом пытались остановить украинское контрнаступление. Но при этом они признают, что "немного просчитались", и последствия подрыва дамбы, мол, "скоро приведут к значительным потерям территорий" страной-агрессором РФ.

"Бесспорно, подрыв дамбы это экологическая катастрофа, которая в том числе не пройдет мимо России. Угроза масштабного наступления противника была очень большой, и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. Как я писал еще в ноябре, в таком случае подрыв неизбежен. Но... Мы немного просчитались, и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведут к значительным потерям территорий", – говорится в сообщении российской 205-й бригады.

Подрыв Каховской ГЭС
Оккупанты неожиданно признались, что взорвали Каховскую ГЭС/ скрин

Что известно о 205-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ

205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) – это мотострелковое соединение Сухопутных войск РФ, которое входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края, пишет Википедия.

Кто взорвал дамбу Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

После этого представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Каховскую ГЭС, вероятно, взорвал 1-й батальон 205 мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края. Он напомнил, что еще в октябре 2022 года на странице формирования появилась информация со ссылкой на "план операции" о минировании дамбы и подрыве ее в случае продвижения ВСУ.

13 июня российский диктатор Владимир Путин проболтался, почему РФ было выгодно взорвать дамбу Каховской ГЭС. Он признал, что подрыв дамбы ГЭС и масштабное затопление, которое стало его следствием, сорвали контрнаступление украинских военных на юге.

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