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Кто подорвал Каховскую ГЭС: названы исполнители и имена

Мария Тупик
6 июня 2023, 21:48 обновлено 6 июня, 21:48
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Советник главы ОП напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС является применением неизбирательного оружия массового поражения.
Кто подорвал Каховскую ГЭС
Кто подорвал Каховскую ГЭС / Коллаж Главред, фото скриншот

Каховскую ГЭС, вероятно, подорвал 1-ый батальон 205 мотострелковой бригады с города Будённовск Ставропольского края.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в октябре прошлого года на странице формирования появилась информация со ссылкой на "план операции" о минировании дамбы и подрыве ее в случае продвижения ВСУ.

"Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС является применением неизбирательного оружия массового поражения.

Кто подорвал Каховскую ГЭС
Кто подорвал Каховскую ГЭС / скриншот

"Говорят, что приказ о подрыве Каховской ГЭС 205 мотострелковой бригады отдал лично командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич", - написал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем блоге.

Олег Макаревич
Командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич / скриншот

Россия подорвала Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Но в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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