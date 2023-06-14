УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Андрей Ганчук
14 июня 2023, 18:45 обновлено 14 июня, 18:46
21
Помимо Путина, суд в Гааге по мотивам подрыва Каховской ГЭС рассматривает возможность привлечь к ответственности силовиков страны-агрессора России.
Путин, Гаага
Путин станет фигурантом Гаагского трибунала в рамках дела о подрыве Каховской ГЭС - адвокат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Международный уголовный суд в Гааге запустил расследование подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, в рамках которого главе Кремля Владимиру Путину могут предъявить новые обвинения. Кроме Путина, в деле могут фигурировать и российские силовики. Прокуроры будут расследовать данное дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, которое привело к человеческим жертвам и нанесло колоссальный ущерб окружающей среде. Об этом заявил адвокат Скотт Мартин.

В интервью изданию Верстка адвокат, который сотрудничает с МУС, рассказал о том, что суд в Гааге уже расследует дело о подрыве Каховской ГЭС. Представители МУС уже прибыли в Херсонскую область.

По его словам, дело собираются расследовать как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, которое повлекло человеческие жертвы и нанесло масштабный ущерб окружающей среде.

В рамках производства Путину могут предъявить еще одно обвинение. Также рассматривается возможность привлечение к ответственности глав Минобороны, военной разведки, ФСБ, старших командиров на местах и других ответственных за совершение преступлений против десятков тысяч гражданских лиц.

Как полагает Мартин, возможно, суд так и не состоится, если обвиняемых не доставят в Гаагу. Однако ордера на арест могут усложнить работу российских чиновников. Они будут получать новые обвинения за преступления против Украины.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Оккупационные войска России 6 июня подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрыв произошел примерно в 2:30 ночи.

Директор Кремля Владимир Путин косвенно признал, что оккупантам РФ выгодно было осуществить подрыв Каховской ГЭС.

По словам Путина, российским захватчикам удалось остановить контрнаступление ВСУ в районах, где произошло затопление.

В Сети появилось сообщение 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск агрессора России, в котором говорится, что оккупанты уже предупреждали о своих намерениях взорвать Каховскую ГЭС. В то же время они признали, что даже несмотря на такие действия, россияне потеряют значительную часть захваченных территорий.

Смотрите видео о том, что изменится после подрыва агрессором Россией Каховской ГЭС:

Другие новости:

Владимир Путин Гаагский суд война России и Украины Каховская ГЭС
Реклама

Главное за день

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

18:45 Мир
Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:26 Украина
ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделения

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделения

17:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:53

Политические животные пытаются остаться в игре

18:45

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭСВидео

18:26

"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людейВидео

18:07

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

17:41

Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видеоВидео

Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - КошарнаяАвария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная
17:30

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июлеВидео

17:26

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:19

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделенияВидео

17:12

Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

Реклама
16:39

"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинскийВидео

16:36

Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – СтолтенбергВидео

16:32

Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

16:21

Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

16:17

Что будет, если натирать ноги банановой кожурой летом

16:15

"Лыжи не едут": Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

16:00

Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

15:56

Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июняВидео

15:56

Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – КошарнаяВидео

15:54

Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил - СМИВидео

15:35

"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

Реклама
15:35

Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в УкраинеВидео

15:32

Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животомВидео

15:26

Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

15:16

"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

15:15

Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждениеВидео

15:04

Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

15:04

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел ОдессыВидео

14:55

"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭСВидео

14:50

"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступленииВидео

14:33

Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

14:21

8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

14:20

Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправыВидео

14:00

В ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет

13:27

12-летняя дочь Лорак удивила длинными нарощенными ногтями и курткой за 25 тысяч

13:16

Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз: домохозяйки раскрыли секретВидео

12:55

Со дна постучали: Повалий "простелилась" перед РФ, которой желает процветанияВидео

12:51

Без вступления в НАТО: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности – NYT

12:40

Гороскоп на завтра 15 июня 2023: Овну – творчество, Весам – отличный деньВидео

12:40

Медведев размечтался о "санитарной зоне" во Львове и пригрозил Западу

11:58

Девушка засунула в туфли пакеты с водой и показала удивительный результатВидео

Реклама
11:56

"Гоните русских оккупантов": легендарный хоккеист пламенно поддержал украинцевВидео

11:51

"Не хотела делиться новостями, стеснялась": певица Камалия загремела в больницу

11:50

ВСУ ликвидировали Делимханова - правую руку Кадырова: глава Чечни уже ищет братаВидео

11:27

Брат в плену у оккупантов: солист Quest Pistols поделился личным горемВидео

11:22

Головоломка для умных: лишь люди с высоким IQ могут найти число 808 за 3 секунды

10:58

Россия запустила ракеты по Краматорску и Константиновке: есть погибшие и раненыеВидео

10:41

Во Львове пассажиры избили 14-летнего парня и 17-летнюю девушку в маршруткеВидео

10:13

Сколько еще будет продолжаться мобилизация: объяснение военкомаВидео

10:06

Мучениям пришел конец: как отмыть стеклянные крышки с железным ободком

09:55

Путин хочет устроить ядерную катастрофу на Курской АЭС: в Сети узнали срокиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять