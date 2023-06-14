Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Помимо Путина, суд в Гааге по мотивам подрыва Каховской ГЭС рассматривает возможность привлечь к ответственности силовиков страны-агрессора России.

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Путин станет фигурантом Гаагского трибунала в рамках дела о подрыве Каховской ГЭС - адвокат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Международный уголовный суд в Гааге запустил расследование подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, в рамках которого главе Кремля Владимиру Путину могут предъявить новые обвинения. Кроме Путина, в деле могут фигурировать и российские силовики. Прокуроры будут расследовать данное дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, которое привело к человеческим жертвам и нанесло колоссальный ущерб окружающей среде. Об этом заявил адвокат Скотт Мартин.

В интервью изданию Верстка адвокат, который сотрудничает с МУС, рассказал о том, что суд в Гааге уже расследует дело о подрыве Каховской ГЭС. Представители МУС уже прибыли в Херсонскую область.

По его словам, дело собираются расследовать как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, которое повлекло человеческие жертвы и нанесло масштабный ущерб окружающей среде.

В рамках производства Путину могут предъявить еще одно обвинение. Также рассматривается возможность привлечение к ответственности глав Минобороны, военной разведки, ФСБ, старших командиров на местах и других ответственных за совершение преступлений против десятков тысяч гражданских лиц.

Как полагает Мартин, возможно, суд так и не состоится, если обвиняемых не доставят в Гаагу. Однако ордера на арест могут усложнить работу российских чиновников. Они будут получать новые обвинения за преступления против Украины.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Оккупационные войска России 6 июня подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрыв произошел примерно в 2:30 ночи.

Директор Кремля Владимир Путин косвенно признал, что оккупантам РФ выгодно было осуществить подрыв Каховской ГЭС.

По словам Путина, российским захватчикам удалось остановить контрнаступление ВСУ в районах, где произошло затопление.

В Сети появилось сообщение 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск агрессора России, в котором говорится, что оккупанты уже предупреждали о своих намерениях взорвать Каховскую ГЭС. В то же время они признали, что даже несмотря на такие действия, россияне потеряют значительную часть захваченных территорий.

Смотрите видео о том, что изменится после подрыва агрессором Россией Каховской ГЭС:

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