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"Горят за милую душу": Путин на фоне поражения говорит бредни о "потерях" в ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2023, 18:00 обновлено 21 июня, 18:14
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Российский диктатор на ходу придумывает информацию о том, сколько ВСУ якобы "потеряли" танков, бронетехники и личного состава.
Владимир Путин, ВСУ
Владимир Путин начал рассказывать бредни о потерях в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские военные пошли в контрнаступление и освобождают один населенный пункт за другим. Российский диктатор Владимир Путин в бешенстве из-за этого и начал говорить всякую чушь о "потерях" со стороны Украины. Видео уже разлетелось в Сети.

Он подтвердил, что украинские военные контрнаступают. Диктатору показалось, что российские оккупанты "мужественны и героичны".

В то же время Путин придумывает фейки об огромных потерях в украинской армии. Однако эти бредни не имеют ничего общего с действительностью.

видео дня

"ВСУ начали (наступательную операцию - Главред) 4 июня, используя стратегический резерв. Как ни странно, на данный момент наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике. Потери личного состава очень значительные. По состоянию на сегодняшнюю ночь наши мужики наколотили 145 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа ... Конечно, там есть и "Леопарды", французская колесная бронетехника, американские бронемашины. Там все есть. Горят за милую душу", - сказал Путин.

Диктатор мечтает о том, что украинские военные "утратят наступательный потенциал и утратят боеспособность".

"На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как вводить", - сказал Путин.

Стоит отметить, что если в начале он говорил о продвижении бойцов ВСУ, то в конце он сказал, что "активные наступательные действия не проводятся".

Потери ВСУ в ходе наступления

Как сообщал Главред, недавно в Сети распространилась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это враждебная ИПСО.

Как отметил главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибло пятеро защитников.

"Они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Маркус.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Министр обороны Алексей Резников признал, что украинские военные действительно несут потери во время контрнаступления, однако они намного меньше, чем у РФ. Он добавил, что российские пропагандисты могут снимать одну единицу техники с разных ракурсов, выдавая фото из якобы разных локаций.

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