"Жесткие бои": ВСУ продвигаются на юге - Зеленский рассказал подробности

Украинские военные продвигаются вперед на южном направлении и освобождают населенные пункты. О ситуации на фронте рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
На фронте в Донецкой области украинские военные находятся в обороне.
"Фронт. Жестокие бои. Юг - уничтожаем врага. Донецкая область - уничтожаем врага. Купянское направление - что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке - держим оборону", - сказал Зеленский.
Президент также рассказал о том, что защитникам удалось уничтожить российский самолет Ми-24.
Смотрите видео с вечерним видеообращением Зеленского:
Контрнаступление ВСУ
В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.
В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.
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