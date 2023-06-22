"Не могу надышаться": пограничник встретился с родителями после российского плена

Украинский пограничник вернулся из российского плена и встретился со своими родителями. В Сети появилось трогательное видео.

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В Украину вернулся пограничник из российского плена / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Украину вернулись военнопленные украинцы. После возвращения из плена впервые со своими родителями встретился украинский пограничник Алексей. В Сети уже распространилось трогательное видео встречи.

Он рассказал, что до последнего не знал о возвращении домой. Уже в автобусе ему стало известно о том, что он на родной земле. Все освобожденные из плена украинцы радовались, не сдерживая эмоций.

"Когда я вернулся, я не мог поверить, что я дома. Когда мы ехали, люди стояли, фотографировали нас, махали, с флагами стояли, гимн Украины пели", - сказал Алексей.

видео дня

Алексей признается, что до сих пор не может вдохновляться воздухом свободы после освобождения из плена.

Родители пограничника не смогли сдержать эмоций, когда встретились с сыном.

Смотрите трогательное видео встречи освобожденного из плена пограничника с родителями:

В Украину вернулся пограничник из российского плена / фото: скриншот

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

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