Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героев

В Украину вернулись пленные из Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС, Змеиного и Бахмута.

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В Украину удалось вернуть 95 пленных / Коллаж: Главред, фото : t.me/ermaka2022, t.me/dashazarivna

В Украину в рамках обмена военнопленными вернулись 95 человек. Среди них есть сержанты и офицеры. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, "Азовставли", острова Змеиного и из-под Бахмута. Среди них бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь.

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"Многие наши находились в плену ранеными", - отметил Ермак.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

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