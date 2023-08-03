ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

Известно, что российские оккупационные войска истощены, а также имеют проблемы с логистикой.

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ВСУ продолжают контрнаступление на юге / Коллаж Главред, фото Генштаб, ua.depositphotos.com

На прошлой неделе Вооруженные Силы Украины активизировали свой контрнаступление двумя ударами на юге.

Как отмечается в материале The New York Times, что в обоих случаях украинцы продвинулись всего на несколько миль, а вместо этого должны пройти еще десятки. Авторы публикации отмечают, что официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда ВСУ расчищали пути через часть российской обороны и начали выматывать российские войска и артиллерию.

Один западный чиновник, которого издание не называет, отмечает, что российские оккупационные войска истощены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

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Генерал ВВС в отставке, экс-главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав согласился с этим и сказал: по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах. В течение суток 1 августа российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 57 авиационных ударов. Наши военные продолжают ведение наступательной операции.

В Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ. контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным. Вместе с тем США будут продолжать поддерживать Украину.

ВСУ в жестоких боях отбивают атаки на Бахмутском направлении. На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы.

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