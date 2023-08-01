Оккупанты мощно штурмуют: ВСУ в жестоких боях отбивают атаки

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что враг сегодня довольно настойчиво пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении.
"На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", - пояснила Маляр в своем Telegram.
Также она добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируем увеличение вражеских обстрелов. На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огонем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага.
"Для наших защитников главное это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", - подчеркнула Маляр.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах. Наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.
ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Оккупанты сопротивляются и активно используют артиллерию против наших ВСУ.
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