Оккупанты мощно штурмуют: ВСУ в жестоких боях отбивают атаки

Анна Маляр рассказала, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.

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Маляр рассказала о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что враг сегодня довольно настойчиво пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении.

"На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", - пояснила Маляр в своем Telegram.

Также она добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируем увеличение вражеских обстрелов. На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огонем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага.

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"Для наших защитников главное это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", - подчеркнула Маляр.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов и закрепились на новых рубежах. Наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.

ВСУ разбили бригаду врага и продвинулись на Бахмутском направлении. Оккупанты сопротивляются и активно используют артиллерию против наших ВСУ.

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