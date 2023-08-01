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Приобрел имущества на 350 тысяч долларов: в Днепре проводят срочные обыски у военкома

Юлия Куришко
1 августа 2023, 17:40 обновлено 1 августа, 18:01
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Полиция провела неотложные обыски в 3-х автомобилях, по месту работы, 6-ю адресами проживания служебного лица.
Приобрел имущества на 350 тысяч долларов: в Днепре проводят срочные обыски у военкома
В Днепре военкома подозревают в незаконном обогащении / коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины на Днепропетровщине провела обыски у областного военкома, которого подозревают в незаконном обогащении.

Как сообщили в Нацполиции, по данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр. По данным источника УП, подозреваемый - Анатолий Пикало.

Фигурант также зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо-предпринимателя) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м2. Однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

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Приобрел имущества на 350 тысяч долларов: в Днепре проводят срочные обыски у военкома
Недвижимость военкома / фото: Национальная полиция Украины

Следствие продолжается, правоохранители провели неотложные обыски в 3-х автомобилях, по месту работы, 6-ю адресами проживания должностного лица ТЦК и СП и его близких.

Военкому может грозить наказание за незаконное обогащение.

Известно, что санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения, отмечают в ОГП.

Дело военкома Борисова: что известно

Напомним, что вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, которого подозревают в незаконном обогащении путем злоупотребления своим служебным положением.

Позже Одесского военкома с люксовым имуществом в Испании не уволили с должности. Оснований для отстранения Евгения Борисова от должности не нашли, сообщила Наталья Гуменюк.

Через неделю Одесского "военкома" с позором уволили после скандала с недвижимостью в Испании. Бывшим военкомом Борисовым уже занимаются правоохранительные органы.

В Киеве задержали скандального Одесского военкома. Он пытался скрыться от следствия, постоянно менял номера телефонов, автомобили и местоположение. Борисов использовал элементы конспирации.

Суд отобрал имущество "военкома" Борисова, а невестка пыталась "спасти" Porsche. Суд арестовал кучу автомобилей, квартир и домов, принадлежавших Борисову и его родным.

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