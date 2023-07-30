Гарантии Украине до вступления в НАТО: Ермак анонсировал переговоры с США

Договоренности будут предполагать финансовые, оборонные механизмы поддержки Украины и наказание агрессора, сказал главы Офиса президента Андрей Ермак.

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Вступление Украины в НАТО станет самой надеждной гарантией безопасности - Ермак / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

На следующей неделе Украина начнет переговоры с США, которые предусматривают подписание двухстороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Речь идет о гарантиях до момента вступления Киева в НАТО. Подобные соглашения будут подписаны и с другими государствами-партнерами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что переговоры со Штатами начнутся уже на следующей неделе. Договоренности будут действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс – самой надежной гарантии безопасности.

"Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период… Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. С Соединенными Штатами начинаем переговоры уже на следующей неделе", - отметил чиновник.

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По его словам, руководители государств G7 и Украина в Вильнюсе уже подписали совместную декларацию о будущем предоставлении гарантий безопасности Киеву.

"К этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства", - сказал он и добавил, что с государствами будут подписаны двусторонние соглашения с конкретными пунктами.

Также глава Офиса президента добавил, что гарантии будут предусматривать четкие и длительные обязательства, которые помогут Киеву "побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях агрессора", - подчеркнул Андрей Ермак.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский после совета НАТО-Украина сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности. Зеленский выразил надежду, согласно которой Украина вступит в Альянс по завершении войны с Россией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что G7 согласовала декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По словам чиновника, очень важно, чтобы до следующего саммита НАТО в Вашингтоне Киев победил в войне агрессора Москву и согласовал гарантии безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Как полагает Блинкен, нужно показать Путину, что запас прочности Украины большем, чем у российского государства.

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