Суд отобрал имущество "военкома" Борисова: невестка пыталась "спасти" Porsche

Суд арестовал имущество бывшего одесского военкома Евгения Борисова, купившего во время войны дорогую виллу в Испании. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Под арестом оказалось такое имущество Борисова и его семьи:
- земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области,
- два дома в Одессе общей площадью более 420 кв м,
- домовладение в Одессе площадью 78,5 га,
- две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе,
- автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,
- автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска,
- автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска,
- автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года,
- автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска,
- автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и прочее.
Родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Они хотели скрыть автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. Им они пытались выехать из страны через пункт пропуска Паланка - Маяки - Удобное. Эта машина была зарегистрирована на невестку Борисова. Правоохранители считают, что автомобиль был приобретен противоправным путем.
Дело военкома Борисова
Ранее сообщалось, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.
В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.
После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.
Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.
Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.
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