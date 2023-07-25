"У меня тромб оборвется": "военком" пытался откосить от ареста, но не получилось

Суд взял Евгений Борисова под стражу с возможностью выйти под залог в размере 150 миллионов гривен.

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Евгений Борисов отправлен под стражу с возможностью выйти под огромный залог / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве суд избрал меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, который во время войны купил дорогущую виллу в Испании. Сам же Борисов пытался "откосить", рассказывая о том, что у него в любой момент может оторваться тромб. Видео из здания суда уже разлетелось в Сети.

Он пожаловался, что после огнестрельных ранений его жизнь якобы на волосок от смерти. Борисов рассказывал, что врачи запретили ему напрягаться и нервничать, а из-за суда он якобы не может быть спокойным.

Бывший военком даже рассказывал о том, что ему надо пройти реабилитацию за границей. Но суд принял решение о мере пресечения и решил взять Борисова под стражу минимум на 60 дней.

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Несмотря на то, что следствие настаивало на аресте без возможности выйти под залог, так как Борисов уже пытался скрыться от правосудия, суд предоставил ему возможность залога. Его размер составляет 150 миллионов гривен.

Смотрите видео с бывшим военкомом Евгением Борисовым из зала суда:

Евгений Борисов отправлен под стражу с возможностью выйти под огромный залог / фото: скриншот

Дело военкома Борисова

Ранее сообщалось, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.

Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.

Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.

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