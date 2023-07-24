Не успел сбежать: в Киеве задержали скандального Одесского военкома

Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на 188 миллионов гривен

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В Киеве задержали скандального одесского военкома Евгения Борисова / Коллаж: Главред, фото: Telegram/Игорь Мосийчук, ГБР

Бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова задержали в Киеве. Его подозревают в незаконном обогащении на 188 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Борисову объявили о подозрении в субботу, 22 июля. Он пытался скрыться от следствия, постоянно менял номера телефонов, автомобили и местоположение. Борисов использовал элементы конспирации.

Следствие потребует, чтобы бывшему военкому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выйти под залог, ведь Борисов уже пытался скрыться от правосудия.

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Евгения Борисова подозревают по трем статьям:

ст. 368-5 - в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых значительно превышает его законные доходы;

ч. 5 ст. 407 - в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 409 — в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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